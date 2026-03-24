Брижит Макрон ще участва в среща, организирана от Мелания Тръмп

Първата дама на Франция Брижит Макрон ще участва утре в среща, организирана от първата дама на САЩ Мелания Тръмп, посветена на децата в дигиталната ера. Срещата ще се състои в Белия дом, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Елисейския дворец.

Брижит Макрон ще произнесе реч по време на събитието.

Става дума за проява, организирана от инициативата "Да изградим заедно бъдещето", подета от Мелания Тръмп, която обединява съпруги на държавни и правителствени ръководители, ангажирани в подкрепата и подобряването на благосъстоянието на децата в дигиталната ера, посочва източник от френското президентство, предава БТА.

Участието на Брижит Макрон се вписва в рамките на френското президентство на Г-7 през 2026 г., което превърна въпроса за защитата на децата в един от своите приоритети, казва Елисейският дворец.

Френският президент Еманюел Макрон превърна и темата за забраната на социалните мрежи за деца до 15 години във Франция в една от основните битки в края на втория си президентски мандат. Законопроект в тази насока е напът да бъде приет от парламента след лятото. А няколко страни вече дадоха заявка да последват този пример.

Макрон също така организира и дебати относно опасностите от някои видеоигри, от чатботове и от ИИ агентите за психическото здраве на най-младите, които биха могли да доведат до забрана или до регулации.