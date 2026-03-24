Втори ден спасяват заседналия в плаж на Балтийско море гърбат кит

Спасителни екипи в Северна Германия се надпреварват с времето, като втори ден се опитват да върнат заседналия гърбат кит в Балтийско море, но усилията им досега са неуспешни, предаде Асошиейтед прес.

Експерти се събраха във вторник на плажа Тимендорфер Щранд, след като високият прилив през нощта не беше достатъчен, за да върне в морето 10-метровото животно, предава БТА. По-ранни опити това да стане с помощта на полиция и надуваеми лодки, както и дронове, бяха неуспешни.

Китът остава жив, „диша, издава звуци и от време на време повдига глава", според Карстен Манхаймер от природозащитната организация Sea Shepherd. Спасителите успяха да насочат вода към кита и да създадат известна дълбочина около него, но той се е върнал назад. Създаването на вълни с преминаващи лодки също не даде резултат. Поради огромно тегло на морския бозайник има риск при опит за издърпване той да бъде сериозно наранен.

„Ако китът не успее да се измъкне от плажа, това е смъртна присъда за него", посочи Свен Биертумпфел от Sea Shepherd, допълвайки, че състоянието на животното се влошава.

Експертите са на мнение, че китът е млад мъжки екземпляр, вероятно същият, който е бил видян наскоро край Висмар. Причината за засядането е неясна, въпреки че по кита са открити оплетени рибарски мрежи, които са премахнати. Полицията е оградила района, за да намали стреса върху животното, допълва още Асошиейтед прес.