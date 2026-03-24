Аятолахът благословил преговорите със САЩ за край на войната

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи тайно е уведомил американския пратеник Стив Уиткоф, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е одобрил преговори за постигане на евентуално споразумение, съобщи във вторник телевизия „Ал Арабия", позовавайки се на израелския вестник „Йедиот Ахронот".

Източници са споделили пред вестника, че върховният лидер, който беше избран след смъртта на баща му Али Хаменей при първия удар на войната между САЩ и Израел срещу Иран миналия месец, е дал съгласие да приключи войната бързо в съответствие с условията на Иран.

След като даде на Иран 48-часов срок за отваряне на Ормузки япроток, американският президент Доналд Тръмп неочаквано обяви в понеделник, че е наредил петдневно отлагане на всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура.

Той заяви, че преговорите – чието провеждане Иран отрича – се водят с „високопоставен човек", но не с върховния лидер на страната.

По-късно Тръмп заяви пред "Фокс Нюз", че споразумение с Иран може да бъде постигнато в рамките на пет дни или по-малко, като добави, че Иран иска да сключи сделка.

Той каза: „Нещата вървят много добре."