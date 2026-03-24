ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22532950 www.24chasa.bg

МААЕ: Един от електропроводите към Запорожката АЕЦ е бил прекъснат

1528
АЕЦ "Запорожие" СНИМКА: МААЕ

Един от електропроводите към окупираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна е бил прекъснат, предаде Ройтерс, като се позова на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).  

Тя съобщи в публикация в "Екс", че става въпрос за Днепърския електропровод с напрежение от 750 киловолта.

В резултат най-голямата атомна електроцентрала в Европа става зависима от единствения си резервен електропровод за външно електроснабдяване, съобщава БТА. 

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, цитиран от ТАСС, че започва преговори с Русия и Украйна за установяване на режим на локално прекратяване на огъня с цел провеждане на ремонтни работи. 

 

 

 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

