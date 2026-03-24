Путин разреши частни охранители да стрелят с калашници при защита на руски енергийни съоръжения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин подписа закон, позволяващ на служителите на частните охранителни фирми да използват огнестрелни оръжия, за да предпазят важни енергийни съоръжения.

Нормативният акт разширява и кръга от оръжия, позволени за употреба при такава защита, съобщи днес руското правителство, цитирано от Ройтерс.

Законът, който влиза в сила веднага, беше подписан след засилване на украинските атаки срещу руските петролни рафинерии и терминали в рамките на опити на Киев да удари приходоизточниците на Москва и да отслаби военните ѝ способности, предава БТА.

Частните фирми ще могат да използват по-тежко въоръжние като автомати "Калашников", за да предпазят стратегически съоръжения. През октомври миналата година Русия съобщи, че ще използва резервисти за охраната на цивилната инфраструктура, което включва и петролните рафинерии.

Някои нефтопреработвателни предприятия, включително в уралската република Башкортостан, поставиха мрежи против дронове.