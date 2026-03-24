"Хизбула": Ще се борим срещу всеки опит на Израел за окупация на Южен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанската въоръжена групировка "Хизбула" ще се бори, за да предотврати окупацията на Южен Ливан от израелските войски, заяви пред Ройтерс Хасан Фадлалах, един от водещите депутати на групировката.

Той подчерта, че подобна окупация би представлявала "екзистенциална заплаха" за Ливан като държава.

Министърът на отбраната на Израел заяви по-рано днес, че е инструктирал военните да създадат "зона за сигурност" южно от река Литани, която тече на около 30 километра северно от израелската граница.

Междувременно израелският външен министър Гидеон Саар призова Бейрут "да предприеме конкретни и съществени мерки" срещу проиранското ислямистко движение, което е представено с двама министри в ливанското правителство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Призоваваме ливанското правителство да предприеме конкретни и съществени мерки срещу "Хизбула", чиито министри все още участват в правителството", написа Саар в социалната мрежа Екс, след като "приветства" като "оправдано и необходимо" решението, обявено малко по-рано от Ливан, да експулсира новия посланик на Иран в Бейрут, назначен през февруари.