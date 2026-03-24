Иран и Пакистан ще останат в тесен контакт относно ситуацията в Близкия изток

Вицепремиерът и министър на външните работи на Пакистан Мохамад Ишак Дар проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.

Двамата са обсъдили развитието на ситуацията в региона. Първият дипломат на Пакистан подчерта значението на диалога и дипломацията за насърчаване на мира, сигурността и стабилността в региона.

Двете страни са се съгласил да останат в тесен контакт относно развивитието на ситуацията.

В първия ден от израело-американските атаки срещу Иран Ишак Дар осъди остро действията на Вашингтон и Йерусалим и призова за незабавно спиране на военната ескалация и за възобновяване на преговорите.