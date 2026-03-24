Почина актрисата Валери Перин

Американската актриса Валери Перин, номинирана за „Оскар“ и удостоена с наградата за женска роля на кинофестивала в Кан за изпълнението си във филма „Лени“ с Дъстин Хофман, почина на 82-годишна възраст, предаде АФП, позовавайки се на нейния биограф и приятел.

Перин е известна и с участието си в първите два филма за „Супермен“ с Кристофър Рийв, като и в двата случая е високо оценена от критиката.

„С дълбока тъга ви съобщавам за кончината на Валери“, написа в Инстаграм режисьорът Стейси Саутър, който е снимал документален филм за актрисата.

„Тя се бореше с болестта на Паркинсон с невероятна смелост и състрадание, без никога да се оплаква. Тя беше истински източник на вдъхновение и живя живота си пълноценно. Светът е по-тъжен без нея“, добави Саутър.

Документалистът също така посочи, че е открита страница в GoFundMe за покриване на разходите за погребението на актрисата, тъй като „след повече от 15 години борба с болестта на Паркинсон, нейните финансови средства са изчерпани“.

След като е била танцьорка и е позирала за сп. „Плейбой“, Валери Перин става известна през 1972 г. с филма „Кланица 5“, в който играе актрисата от филми за възрастни Монтана Уайлдхак, пише БТА.

През 1974 г. Перин се прочува с ролята си в биографичния филм „Лени“ на Боб Фос за живота на Лени Брус. В него тя играе съпругата на Лени (в ролята е Дъстин Хофман) и печели наградата за най-добра актриса в Кан през 1975 г., след което е номинирана за „Оскар“ същата година.

Перин има над 70 роли в киното и телевизията в продължение на повече от четири десетилетия, като си партнира с някои от най-големите актьори на своето време, сред които Джийн Хекман, Робърт Редфорд и Джак Никълсън.