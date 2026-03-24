Ново признание за Мъри Стоилов в Турция

Министрите на външните работи на Турция и Германия обсъдиха войната в Иран

Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx

Турският външен министър Хакан Фидан разговаря по телефона с германския си колега Йохан Вадефул във връзка с войната в Иран, съобщиха източници от турското външно министерство, както предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Фидан и Уадефул обмениха мнения относно усилията, насочени към „слагане на край на войната“, която започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел започнаха съвместна офанзива срещу Иран, съобщи БТА. 

Техеран отвърна на ударите си с дронове и ракети, насочени към Израел, както и към Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които са разположени американски военни съоръжения, причинявайки жертви и щети на инфраструктурата и същевременно нарушавайки световните пазари и авиация.

Фидан полага дипломатически усилия за прекратяване на продължаващата война в Близкия изток. Той проведе отделни телефонни разговори с колеги от региона, включително иранския външен министър Абас Арагчи, както и с представители на САЩ и ЕС.

Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx
Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Екс/@HCN393
Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)