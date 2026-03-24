Задържаха трима за палеж на съоръжение на оръжейна компания в Пардубице

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чешката полиция заяви днес, че са задържани трима заподозрени във връзка с палеж на съоръжение на оръжейна компания в град Пардубице, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Два ареста са били извършени в Чехия и един - в Словакия. Задържаните са чешки и американски граждани, уточни чешката полиция в "Екс".

Пожарът е възникнал в петък през нощта в промишлен комплекс. Той е разследван като умишлено нападение с антиизраелско послание, казаха по-рано представители на чешките власти.

Местният новинарски сайт „Aktualne.cz“ съобщи, че протестна група е заявила, че е запалила „ключов производствен център“ за израелски оръжия в Пардубице, за да сложи край на ролята му в „геноцида в Газа“.