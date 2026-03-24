Берлинска рекламна агенция пуска алтернатива на "ТикТок" и "Инстаграм"

Берлинска рекламна агенция "Ведиум" (Wedium) планира да пусне утре нова социална мрежа, която е замислена като европейска алтернатива на платформи като "ТикТок" (TikTok), "Фейсбук" (Facebook) и "Инстагранм" (Instagram), предаде ДПА.

Бета версията на платформата - също наречена „wedium“ - трябва да заработи утре, а официалният ѝ старт е планирано за юли, съобщи компанията.

От "Ведиум" заявяват, че платформата няма да използва персонализирани алгоритми, насочени към максимизиране на времето, прекарано в приложението.

Планирани са и функции за защита на непълнолетните, както и мерки срещу дезинформацията и манипулираното съдържание, съобщи БТА.

Ключов елемент, според компанията, е задължителната верификация на самоличността за активните потребители. Публикации ще могат да правят само проверени лица, докато непотвърдените потребители ще могат единствено да получават съдържание.

"Ведиум" е регистрирана в Берлин и има четирима изпълнителни директори.

Европейски дебат за регулацията на социалните мрежи

В Германия от месеци се водят спорове относно евентуална забрана за социалните мрежи да бъдат използвани от непълнолетни.

Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц и коалиционният му партньор Германската социалдемократическа партия (ГСДП) вече се обявиха в подкрепа на въвеждането на възрастови ограничения, докато баварският Християнсоциален съюз (ХСС) остава критичен към подобни забрани.

Темата набира скорост и на равнище ЕС - европейските лидери неотдавна подкрепиха ускоряване на въвеждането на възрастови ограничения за ползване на платформите, включително чрез по-стриктно прилагане на Закона за цифровите услуги (Digital Services Act), припомня ДПА.