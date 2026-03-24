Ново признание за Мъри Стоилов в Турция

Париж призова Израел да се въздържа от превземане на райони в Южен Ливан

СНИМКА: Pixabay

Френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро днес призова Израел да се въздържа от операции за превземане на райони в Южен Ливан, като същевременно оцени като „смело“ решението за експулсиране на иранския посланик от Бейрут, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

„Призоваваме израелските власти да се въздържат от сухопътни операции, които ще доведат до големи хуманитарни последици и ще влошат вече тежката ситуация в страната“, каза Баро в интервю за АФП.

„Искам да поздравя за изявленията и действията му ливанското правителство, което тази сутрин взе смелото решение да експулсира иранския посланик, тъй като „Хизбула“, решавайки да се включи във войната в подкрепа на Иран, въвлече в нея страната, която бавно, но сигурно се възстановяваше от предишни кризи“, добави той.

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)