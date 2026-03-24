Европейската комисия обмисля спиране на финансовата помощ за Сърбия като страна кандидат заради отстъпление в областта на демокрацията, заяви днес в Брюксел еврокомисарят по разширяването Марта Кос, цитирана от сръбското издание "Правда".

"Налице е още една крачка назад (от демокрацията) в поправките, които страната въведе (приетите през януари промени в съдебните закони – бел. ред.). Ето защо сега анализираме дали можем да продължим да насочваме пари към Сърбия чрез различни финансови инструменти. И нещата не изглеждат добре", каза Кос на събитие, организирано от портала "Политико".

Тя също така критикува Сърбия за "специалните ѝ отношения" с Русия, пише БТА.

"Можем да разберем, че Сърбия има специални отношения с Русия, но купуването на китайски ракети в този момент и подписването на споразумение за доставка на руски газ е това, което виждаме. И не сме доволни от него", каза европейският комисар, цитиран от сръбското издание.