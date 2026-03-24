Пакистан предложи да е домакин на преговори между САЩ и Иран

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф заяви днес, че страната му желае да бъде домакин на преговори между САЩ и Иран за прекратяване на войната - ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи предполагаемите удари срещу ирански енергийни съоръжения след "продуктивни преговори" - твърдение, което Техеран по-късно отрече, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в "Екс" Шариф заяви, че Пакистан приветства и напълно подкрепя текущите усилия за диалог с цел прекратяване на войната в Близкия изток. "При съгласие от страна на САЩ и Иран, Пакистан е готов и за него ще бъде чест да бъде домакин, за да улесни провеждането на значими и решаващи преговори за всеобхватно уреждане на текущия конфликт", заяви той.

Вчера Тръмп каза, че САЩ и Иран са имали "много добри и продуктивни" разговори за "пълното и окончателно прекратяване на враждебните действия в Близкия изток". Той посочи, че преговорите са започнали в неделя и са продължили до вчера, като в тях са участвали специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър.

Влиятелният председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф - събеседникът в преговорите от иранска страна, според израелски официален представител и двама други източници, запознати с въпроса - заяви, че не са се състояли никакви преговори, като определи твърденията, че такива е имало, като "фалшиви новини".

Трима високопоставени израелски официални представители заявиха днес, че макар Тръмп да изглежда решен да постигне споразумение, те смятат за малко вероятно Техеран да се съгласи с исканията на САЩ, които според тях ще включват прекратяване на ядрената програма на Иран и програмата за балистични ракети.

Използването на балистични ракети от Иран и способността на Ислямската република да блокира Ормузкия проток, през който обикновено преминава около една пета от световния петрол и втечнен природен газ, са най-ефективните му отговори на ударите на САЩ и Израел.

Според анализатори страната не би могла да се съгласи да се откаже от тях, без да се остави беззащитна пред евентуални нови атаки.

Преговорната позиция на Иран се затегна значително от началото на войната, като Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) упражнява все по-голямо влияние върху вземането на решения, и страната ще поиска значителни отстъпки от САЩ, ако усилията за посредничество доведат до сериозни преговори, заявиха трима високопоставени източници в Техеран.

При евентуални преговори със САЩ Иран не само ще поиска прекратяване на войната, но и отстъпки, които вероятно са "червени линии" за Тръмп - гаранции срещу бъдещи военни действия, компенсации за причинените военни загуби и официален контрол над Ормузкия проток, посочиха източниците.

Те заявиха, че Иран също така ще откаже да преговаря за каквито и да е било ограничения на програмата му за балистични ракети - въпрос, който представляваше "червена линия" за Техеран по време на преговорите, които бяха в ход, когато САЩ и Израел започнаха атаката си.

Тримата високопоставени източници казаха, че Иран е провел само предварителни разговори с Пакистан, Турция и Египет за това дали са налице предпоставки за преговори със САЩ за прекратяване на конфликта.