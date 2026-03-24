Рияд натиска Тръмп да продължи войната, иска да преобрази Близкия изток

Иран се надява на траен мир

Иран не се интересува от временно примирие и иска трайна мирна сделка, която да включва гаранции за ненападение от САЩ и Израел, разкри във вторник “Ню Йорк Таймс”.

Ирански и американски служители коментираха, че Стив Уиткоф - емисарят на Доналд Тръмп, е имал директен контакт с външния министър на Иран Абас Арагчи през последните дни.

В хода на комуникацията Арагчи обяснил какви са исканията на Техеран, като освен гаранциите за сигурност иранските власти настоявали и за облекчаване на някои от икономическите санкции. Позицията на Вашингтон по тази тема беше ясна още преди войната -

санкции могат да бъдат разхлабени

само ако Техеран изпълни “ядрените си ангажименти”.

Ден по-рано Тръмп отбеляза, че преговорите с Иран били продуктивни, като се смята обаче, че това е преувеличена оценка. Анонимните ирански служители подчертават, че комуникацията с американците, било то директна или през посредници, е по-скоро вид “проучване” за това какво е нужно, за да деескалира конфликтът.

Според израелски медии обаче иранската делегация е предала, че новият върховен лидер Моджтаба Хаменей е дал съгласието си за “бързото разрешаване на този въпрос, ако нашите условия бъдат изпълнени”.

Али Ваез от мозъчния тръст “Международна кризисна група” коментира, че иранците няма да участват в среща на високо ниво, преди да разберат, че САЩ ще оттеглят своите “максималистични” искания. “Да не се атакува енергийна инфраструктура, е ниска летва”, отбеляза Ваез. И допълни, че все още условията за примирие или сделка, която да реши дългосрочните проблеми, са “далеч от финал”.

Ирански и арабски представители разкриха пред “Уолстрийт Джърнъл”, че Техеран освен това се опасява, че преговорите със САЩ може да се окажат капан и всякакви лични срещи биха могли да доведат до опит за покушение срещу председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, с когото Вашингтон иска да преговаря.

По-рано "Аксиос" съобщи, че Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър са установили недиректен контакт с Галибаф и са поискали среща с него още тази събота.

По-късно председателят на иранския парламент заяви, че твърденията, свързани с него, са опит на Тръмп да “избяга от блатото, в което са затънали САЩ и Израел”.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пък отбеляза, че няма намерение да се отказва от войната: “Разбиваме ракетната и ядрената програма и продължаваме с ударите по “Хизбула”.

Наред с Израел има и друга страна, която не иска войната да приключва - Саудитска Арабия. Анонимни източници разкриха, че принц Мохамед бин Салман е настоял Тръмп да продължи войната, защото тя била “историческа възможност” за преобразяване на Близкия изток. Престолонаследникът гледал на Техеран като дългосрочна заплаха за всички в Персийския залив, а решението било цялото иранско

хардлайнерско правителство да се унищожи

Смята се, че саудитски и американски представители се опасяват, че ако войната се проточи, Иран ще нанесе още по-жестоки атаки срещу саудитските петролни съоръжения, а и САЩ могат да се окажат затънали в безкрайна война. Според други твърдения е само въпрос на време, преди Рияд също да се включи във войната.

