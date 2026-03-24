Орбан и “Алтернатива за Германия” подавали секретна информация на ЕС към Русия

Доста държави знаели за действията на Унгария

Евроскептични партии доносничат конфиденциална информация на Владимир Путин, съобщиха западни издания, позовавайки се на дипломати от Брюксел.

В центъра на скандала стоят правителството на Виктор Орбан в Унгария и основната немска опозиционна дясна партия “Алтернатива за Германия”, която набира все по-голяма популярност във Федералната република.

Според брюкселските дипломати поради особеностите на германската система за достъп до класифицирани документи членовете на Бундестага от евроскептичното движение най-вероятно предават критични данни на Кремъл.

За разлика от своите колеги в други национални парламенти, абсолютно всички федерални законодатели в Берлин имат достъп до специална дигитална библиотека, наречена “ЕвроДокс”. В нея всяка година се поместват над 25 хил. документа, съдържащи важни данни за работата на ЕС и федералното правителство. Системата e създадена като предпазна мярка за следене на действията на министрите и канцлера.

“Проблемът е, че по отношение на депутатите от “Алтернатива за Германия" съществуват основателни подозрения за изтичане на информация към Китай или Русия”, заяви Антон Хофрайтер, който е председател на Комисията по европейските въпроси в Бундестага.

Тези опасения оказват влияние върху начина, по който се водят преговори от представители на ЕС на международно ниво, тъй като дипломатите все по-често отчитат риска от предаване на потенциална критична информация на враговете на съюза.

“В Брюксел вземаме всякакви предпазни мерки, за да защитим деликатните срещи и информацията, която споделяме по време на тях. Но уникалният достъп, с който разполагат немските депутати от “Алтернатива за Германия” до поверителни материали, оставя огромна дупка с формата на Путиновата глава в нашата система за сигурност”, заяви анонимен дипломат от ЕС пред “Политико”.

От дясната партия отказаха да коментират обвиненията.

“Няма да обръщаме внимание на необосновани обвинения”, заяви говорител на председателката на движението Алис Вайдел.

През уикенда ЕС предприе действия за ограничаване на достъпа на унгарското правителство до секретна информация. Евролидерите вече ще се срещат в ограничени групи, в които не присъстват премиерът Виктор Орбан или външният министър Петер Сиярто от дясната партия “Фидес”.

По-рано “Вашингтон пост”, позовавайки се на източници от службите за сигурност на ЕС, съобщи, че Сиярто редовно разговарял по телефона със своя руски колега Сергей Лавров. Това се случвало по време на почивките между срещите на външните министри на страните членки. Целта на разговорите била да се докладва пряко на Кремъл за обсъжданите теми.

Полша обяви,че тази информация не бива да изненадва никого и че е имала съмнения за лоялността на Унгария от години. Литовските власти заявиха, че са знаели за действията на Будапеща още от 2024 г. насам.

Сиярто сам си призна, че е провеждал разговори с руски представители преди и след срещи на ЕС. Освен това добави, че се е чувал и със своите колеги от САЩ, Израел и Сърбия.

“Това е смисълът на външната политика. Може би казвам нещо грубо, но дипломацията е да разговаряме с лидерите на други страни”, изтъкна Сиярто.

