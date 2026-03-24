Почина италианският певец Джино Паоли

Джино Паоли – певецът, който помогна за преобразяването на италианската популярна музика през 60-те години на миналия век с поетични, интроспективни песни като Il cielo in una stanza и Sapore di sale, почина на 91 години, предадоха Ройтерс и АФП, позовавайки се на семейството му.

Паоли става известен в началото на 60-те години и е важен глас на поколение италиански музиканти, вдъхновени от Жак Брел и Жорж Брасенс, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Паоли е централна фигура в школата на авторите на песни от северния италиански град Генуа, заедно с Фабрицио де Андре и Луиджи Тенко, които внасят литературни амбиции и емоционален реализъм в италианската поп музика в следвоенния период, посочва Ройтерс.

Песента Il cielo in una stanza излиза през 1960 г. Първоначално изпълнена от младата Мина – която ще се превърне в най-известната музикална изпълнителка в Италия, песента по-късно е включена в саундтрака на гангстерския филм „Добри момчета" (1990) на Мартин Скорсезе.

В кариерата си, продължила повече от шест десетилетия, Паоли до дълбока старост остава влиятелна фигура в италианската музика, като много от неговите вечни песни са записвани от други артисти. Сред тях е Орнела Ванони, с която той има бурна любовна връзка. Певецът е имал роман и с актрисата Стефания Сандрели.

Известен със сдържаното си изпълнение и проникновени текстове, сред най-обичаните песни на Джино Паоли са Quattro Amici и La Gatta.

Склонен към депресия, през 1963 г., малко след като написва Sapore di sale, Паоли прави неуспешен опит за самоубийство.

„Вече не се забавлявах. Тъй като след това се забавлявах много, добре е, че не се получи", казва той в интервю за в. „Кориере дела сера" през 2022 г.

Джино Паоли се бори с алкохолизъм и зависимост от наркотици от края на 60-те години, преди да се завърне на сцената през 80-те.

През 1987 г. е избран за депутат в парламента от Италианската комунистическа партия. Напуска я през 1992 г., за да продължи музикалната си кариера.