Войник от армията на ОАЕ е убит при иранска ракетна атака в Бахрейн

Марокански цивилен служител, работещ за армията на Обединените арабски емирства (ОАЕ), беше убит при иранска ракетна атака в Бахрейн днес, съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ, цитирано от Франс прес и БТА.

Петима негови колеги бяха ранени, се добавя в изявлението, без да се уточни дали те са били военни.

Министерството на отбраната на Бахрейн по-рано обяви, че „войник“ от Емирствата е бил убит, докато е отблъсквал иранска атака.

В Южен Израел мъж, жена и бебе бяха ранени днес следобед при нови ирански ракетни атаки, съобщиха службите за сигурност.

Спасителни екипи „оказаха медицинска помощ и настаниха в болница „Сорока“ (в Беершева – голям град край пустинята Негев) мъж на около 40 години с наранявания по крайниците“, както и „жена на 26 г. и бебе на около два месеца“ - и двамата леко ранени, се добавя в изявлението на "Маген Давид Адом" - израелския еквивалент на Червения кръст.

Според информацията в израелските медии тримата ранени са бедуини. Израелската полиция съобщи, че фрагменти са паднали в района след прехващането на една или повече ракети, изстреляни от Иран.

Иранска ракета беше свалена днес и над ливанското въздушно пространство. Това се случва за първи път от началото на войната, казаха пред Ройтерс трима представители на силите за сигурност, като уточниха, че ракетата е прехваната от чуждестранен плавателен съд.

Шрапнели от ракетата са паднали в няколко градове, северно от Бейрут, като леко са пострадали няколко души.

Ливанското Министерство на здравеопазването днес уточни, че от началото на войната в страната са били убити 1072 души, а 2966 са пострадали.

По-рано през деня ливанските държавни медии съобщиха, че е нанесен въздушен удар на християнски град, разположен северно от столицата, срещу район, който до момента не е бил цел на удари във войната между Израел и „Хизбула“.

Израел през деня нанесе и нови удари срещу Иран, включително в град Исфахан, където е разположена иранска ядрена инфраструктура. Израелската армия заяви, че е извършила „широкомащабна поредица удари по Исфахан“, като цел на атаките са били производствени съоръжения, свързани с иранските власти.

Иран също отвърна на ударите, като днес имаше информации за атаки срещу крайбрежните израелски градове Ейлат и Ашкелон.

Междувременно ливанското Министерство на външните работи извика днес иранския шарже д'афер в Ливан Туфик Самади Хошху, за да го уведоми за решението на Бейрут да оттегли акредитацията на новоназначения ирански посланик Мохамад Реза Шейбани и да го обяви за персона нон грата. Той има срок най-късно до неделя да напусне Ливан, предаде официалната ливанска Национална новинарска агенция (ННА).

Наред с това Министерството извика за консултации ливанския посланик в Иран Ахмед Суейдан, след като Бейрут обвини Техеран в нарушаване на дипломатическите норми и установените практики в отношенията между двете страни.

Това се случи на фона на нова военна операция от страна на Израел, който обяви, че налага контрол на останалите мостове над река Литани в Ливан и района южно от нея.

Ливанската въоръжена групировка „Хизбула“ се противопостави на плановете на Израел и обяви, че ще се бори, за да предотврати окупацията на Южен Ливан от израелските войски.

Проиранското движение осъди и решението за експулсиране на иранския посланик и заяви, че смята, че то не е в интерес на „националното единство“, а отваря врати за „вътрешни разделения“.

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф заяви днес, че страната му желае да бъде домакин на преговори между САЩ и Иран за прекратяване на войната.

В публикация в Екс той посочи, че Пакистан приветства и напълно подкрепя текущите усилия за диалог с цел прекратяване на войната в Близкия изток. "При съгласие от страна на САЩ и Иран, Пакистан е готов и за него ще бъде чест да бъде домакин, за да улесни провеждането на значими и решаващи преговори за всеобхватно уреждане на текущия конфликт", заяви той.

Преговорната позиция на Иран обаче се затегна значително от началото на войната, като Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) упражнява все по-голямо влияние върху вземането на решения, и страната ще поиска значителни отстъпки от САЩ, ако усилията за посредничество доведат до сериозни преговори, заявиха трима високопоставени източници в Техеран и уточниха, че до момента Техеран е провел само предварителни разговори с Пакистан, Турция и Египет за това дали са налице предпоставки за преговори със САЩ за прекратяване на конфликта.

Катар потвърди тази информация, като заяви, че „няма пряко посредничество от страна на Катар между САЩ и Иран“.

„Ние подкрепяме всички дипломатически усилия в тази връзка, всякакви контакти, както официални, така и неофициални, и всичко, което може да ни доведе до край на войната ... Потвърждавам обаче, че в момента Катар не полага никакви преки усилия, свързани с посредничеството между двете страни“, каза говорителят на катарското Министерство на външните работи Маджед ал Ансари.

Междувременно Мохамад Багер Золгадр бе назначен за секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран.

Той замени Али Лариджани, който бе убит при американско-израелски въздушен удар в Техеран миналата седмица.

Золгадр е бивш командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. От 2022 г. той заема поста секретар на Съвета за целесъобразността - орган, който разрешава разногласията между парламента и Съвета на пазителите и е съставен от шиитски духовници и юристи, които може да налагат вето върху законодателството и да надзирават изборите.