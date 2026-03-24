НАСА изгражда база на Луната за 20 милиарда долара

НАСА изгражда база на Луната за 20 милиарда долара

НАСА се отказва от плановете за разполагане на космическа станция в лунна орбита и ще използва нейните компоненти за изграждането на база на стойност около 20 милиарда щатски долара на повърхността на Луната през следващите седем години, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на ръководителя на агенцията Джаред Айзъкман.

Айзъкман, който пое поста през декември, обяви промяната на плановете при откриването на събитие в централата на НАСА във Вашингтон, където очерта редица корекции в лунната програма „Артемис“ („Артемида“). „Не би трябвало да изненадва никого, че спираме „Гейтуей“ в сегашния му вид и се фокусираме върху инфраструктура за устойчиви операции на лунната повърхност“, посочи той.

Станцията "Лунар Гейтуей" трябваше да служи като орбитална платформа и междинна спирка за астронавтите преди кацане на Луната. Пренасочването ѝ към повърхностна база обаче ще бъде сложно. „Въпреки реалните предизвикателства с хардуера и графика, можем да пренаредим оборудването и ангажиментите към международните партньори“, добави още Айзъкман, цитиран от БТА.

Промените вече пренареждат договори за милиарди долари по програмата „Артемис“ и засилват напрежението сред компаниите, особено на фона на плановете на Китай за кацане на Луната около 2030 г.

