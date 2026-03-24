Ройтерс: Тръмп използва метод на гласуване, който сам нарече измама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес се възползва възможността да гласува по пощата на частичните избори за законодателния орган на Флорида, въпреки че разкритикува този начин за упражняване на правото на глас като "измама", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът републиканец е дал гласа си за член на щатския Сенат и на щатската Камара на представителите по пощата в община Палм Бийч, сочат местните публични регистри.

"Гласуването по пощата е мамене по пощата", заяви вчера американският лидер на кръгла маса за борбата с престъпността. "Аз го наричам мамене по пощата и всички ние трябва да направим нещо по този въпрос. Това е част от министерството на националната сигурност", добави Тръмп пред участниците във форума, който се състоя в град Мемфис, щата Тенеси.

Тръмп призова свои съпартийци от Републиканската партия в неделя да не се съгласяват на споразумение за отпускането на финансови средства за министерството на вътрешната сигурност, докато демократите в Конгреса не подкрепят законопроект, известен като "Спасете Америка" (SAVE America Act). Този законопроект изисква хората, които се регистрират като гласоподаватели, да представят доказателство, че са граждани на САЩ.

Бюджетният блокаж за финансирането на министерството на вътрешната сигурност продължава от няколко седмици.

Тръмп настоява демократите да подкрепят и други законопроекти, които предвиждат забраната за участие на биологични мъже в женски спортове, спиране на достъпа на младите транссексуални американци до терапии за смяна на пола, ограничаване на гласуването по пощата, освен в случай на заболяване, военна служба, пътуване и др.

Белият дом заяви, че Тръмп е жител на община Палм Бийч и че ще гласува на изборите във Флорида, въпреки че живее основно в Белия дом във Вашингтон.

"Както заяви президентът Тръмп, законопроектът "Спасете Америка" предвижда разумни изключения, позволяващи на американците да гласуват по пощата в случаи на заболяване, увреждане, военна служба или пътуване. Но не бива да се позволява всеобщото гласуване по пощата, понеже то е силно податливо на измами", заяви Оливия Уейлс, представител на екипа по комуникации на Белия дом.

Въпреки това при гласуването по пощата рядко има изборни измами Стандартизираните процедури и децентрализираната избирателна система на САЩ създават големи трудности за манипулиране на гласовете по пощата.

Тръмп не за първи път гласува по пощата. Той е упражнил правото си на глас по този начин на междинните избори през 2018 г. Тръмп е поискал пощенска бюлетина и през 2020 г. но в крайна сметка реши да отиде до урните.