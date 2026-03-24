ЕС създава нова структура в Европол за борба срещу трафика на мигранти

Европейският съюз засилва борбата срещу трафика на мигранти чрез създаването на нова структура в Европол, насочена към международните престъпни мрежи, съобщиха ДПА и БТА.

На пресконференция в Хага днес изпълнителната директорка на Европол Катрин де Бол заяви, че каналджийските мрежи действат по все по-сложни схеми както онлайн, така и офлайн.

"Ако искаме да ги разбием, трябва да се развиваме със същото темпо", каза тя.

По думите ѝ трафикът на мигранти се е превърнал в глобален, дигитален и високодоходен престъпен бизнес. "Тези мрежи действат в значителен мащаб и използват многопластови финансови системи, включително незаконни банкови механизми, за да прикриват печалбите си", каза Де Бол.

Според Европол дейността им застрашава живота на стотици хиляди хора всяка година, като мигрантите плащат до 20 000 евро за пътувания към Европа, които в чести случаи са животозастрашаващи.

Организацията отбелязва, че печалбите, възлизащи на милиарди евро, често се пренасочват към криптовалути и се използват за финансиране на други престъпни дейности.

Около 90% от мигрантите, които влизат незаконно в ЕС, разчитат на трафиканти, заяви еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер, който определи явлението като разрушителна форма на организирана престъпност.

Новата структура, базирана в централата на Европол в Хага, ще координира разследванията в държавите членки и ще работи в тясно сътрудничество с граничната агенция на ЕС Фронтекс и международни партньори.

Работата ѝ ще се съсредоточи върху анализа на данни и финансови разследвания с цел проследяване на паричните потоци и разбиване на мрежите за трафик.

Европол съобщи, че вече десетилетие подпомага националните власти в борбата срещу трафика на хора, като през миналата година е координирал близо 200 операции срещу престъпни групи.