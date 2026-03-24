Ердоган: Решени сме да държим Турция далеч от конфликта в Иран

Турският президент Реждеп Тайип Ердоган заяви след заседанието на кабинета, че управляващите са решени да държат Турция далеч от конфликта в Иран, с което на практика потвърждава, че позицията на Анкара от началото на конфликта до днес не се е променила.

"Турция е от малкото държави, които могат да кажат на правилното - правилно, а на грешното - грешно. Това качество на нашата страна започна да става все по-обсъждано след конфликта, който започна с нападенията над нашия съсед Иран на 28 февруари. Турция е на челно място сред страните, които от първия ден разчитат и анализират правилно тази ситуация, която дави региона ни в миризма на кръв и барут", заяви Ердоган в речта си, излъчвана на живо в профила му във YouTube.

Турският президент подчерта, че решенията на на национално ниво се взимат с хладнокръвие и въз основа на правото и добросъседството.

"Решени сме да държим страната ни далеч от този огън. В никакъв случай не искаме войната да се превърне във война, която съсипва страните от региона. Войната не е само в градовете и производствените бази. Тя е в умовете и сърцата, където оставя дълбоки рани. Специално зад отмъщенията, насочени към страните от Персийския залив, стои подобен риск. Това ще засили реципрочния гняв и омраза и ще създаде почва за насаждане на нова омраза между поколенията. Не бива да даваме възможност да това", каза Ердоган.

Турският президент направи анализ на щетите от началото на войната досега и подчерта, че цените на петрола са скочили с 40 на сто.

"Докато войната се удължава, на показ излизат и други усложнения. Особено когато става дума за затварянето на стратегическия Ормузкия проток, през който преминават 20 на сто от енергийната търговия, което вкарва световната икономика в сериозна турбуленция", коментира турският президент.

Той отново обвини израелски премиер Бенямин Нетаняху за конфликта, призова за неговия край, както и за ангажираността на всички държави в тази посока.