Трима са убити при руски атаки в Западна Украйна и един при украинско нападение в Курска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души бяха убити, а четирима - ранени, при руска въздушна атака в западния украински град Ивано-Франковск, предаде Ройтерс, позовавайки се на регионалния ръководител.

Сред пострадалите е и шестгодишно дете, добави той в приложението „Телеграм“, като посочи, че при нападението са били нанесени щети на родилно отделение и 10 жилищни сгради.

В югозападния украински град Виница при руска атака с дрон е бил убит най-малко един човек, а 11 са ранени.

В руската Курска област, която граничи с Украйна, украинско въздушно нападение срещу селскостопанско предприятие е причинило смъртта на един човек, а 13 са били ранени, обяви днес губернаторът, цитиран от БТА.

По-рано беше съобщено, че руските въоръжени сили са атакували няколко града в Западна Украйна - Лвов, Виница и Тернопол. В Лвов бяха ранени 13 души.