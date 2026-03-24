Без резултат завършиха преговорите между протестиращите миньори и румънския премиер

Без резултат завърши днешната среща на представители на протестиращите миньори и румънския премиер Илие Боложан, съобщава електронното издание на в. "Адевърул".

Над 1000 миньори от енергийния комплекс „Олтения“ в Търгу Жиу протестираха пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в Букурещ, като скандираха „Оставка“ и „Крадци“. Недоволството им е породено от риска от загуба на работни места и от факта, че новият колективен трудов договор все още не е подписан. Те настояват за намесата на властите и предоговаряне на сроковете, поети от Румъния пред Европейската комисия чрез Националния план за възстановяване и устойчивост за закриване на минната дейност.

Протестът започна на обед, а около 17:00 часа, когато трябваше да завърши, се стигна до сблъсъци с полицията и използване на сълзотворен газ. Жандармерията уточни, че група демонстранти, която първоначално не е била допусната да се присъедини към миньорския протест, е подстрекавала към насилие. Демонстрантите хвърляли различни предмети срещу органите на реда и се опитвали да преминат през металните заграждения, което наложило използването на сълзотворен газ, съобщава Аджерпрес.

Става въпрос за привърженици на бившия крайнодесен кандидат за президент Калин Джордежску, които са се присъединили към демонстрацията на миньорите, предизвиквайки инциденти и сблъсъци с органите на реда.

Премиерът Илие Боложан прие днес делегация на протестиращите миньори. Те обаче излязоха ядосани от преговорите, тъй като премиерът отхвърли всичките им искания, посочва БТА.

"Лично аз разбирам социалната ситуация, но съм коректен с вас и с хората, които представлявате и ви казвам истината. Преди няколко години Румъния е поела някои ангажименти към Европейската комисия, за които е получила пари. Тези ангажименти и икономическото състояние на енергийния комплекс „Олтения“ доведоха до мерките, които виждаме сега включени в плана за преструктуриране на компанията", заяви Боложан.

Енергийният комплекс "Олтения" е един от най-големите и стратегически важни енергийни производители в Румъния, базиран в Търгу Жиу. Дружеството е гръбнакът на румънската въглищна енергетика. Той осигурява значителна част от електроенергията в страната, но е в процес на мащабно преструктуриране, отбелязват местните медии.

Сред основните искания на демонстрантите е и отказ от закриването на въгледобива до 2030 г. - срок, предвиден в поетите от Румъния ангажименти в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Протестиращите миньори искат от премиера Боложан да предоговори тези условия с Европейската комисия. Те са недоволни и от това, че новият колективен трудов договор все още не е подписан.

Представителите на енергийния комплекс „Олтения“ казват, че преговорите за подписване на новия колективен трудов договор са започнали, но са забавени заради липсата на бюджет. Ситуацията е особено критична за около 1500 служители, които имат срочни договори и за които датата 1 април може да бъде последният им работен ден.