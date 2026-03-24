Служител на Държавния департамент на САЩ: Мислим как да изпълним заповедта на Тръмп за възобновяване на ядрените опити

Заместник държавният секретар по контрол над въоръженията и международната сигурност на САЩ Томас Динано КАДЪР: X/@MOSCOW_EN

Заместник държавният секретар по контрол над въоръженията и международната сигурност Томас Динано заяви днес, че САЩ все още обсъждат как да приложат заповедта на президента Доналд Тръмп за възобновяване на ядрените опити, предаде Ройтерс.

Високопоставеният служител на Държавния департамент каза пред Комисията по външни отношения в Сената на САЩ, че не са водени разговори за извършване на атмосферни тестове на ядрени оръжия. Съединените щати не са извършвали подобни опити от 1962 г. насам.

Динано обаче не изключи възможността за възобновяване на подземните ядрени изпитания. Последните такива опити бяха проведени през 1992 г.

"Не сме взели конкретно решение как би изглеждала евентуална програма за ядрени опити", заяви той.

Изказването му бе в отговор на въпрос за изпълнението на заповедта, издадена от Тръмп през октомври, която предвижда възобновяване на тестовете.

Динано повтори американските твърдения, че Русия и Китай са провеждали подземни ядрени опити. Пекин и Москва отхвърлят обвиненията на Вашингтон, а част от експертите ги оспорват, отбелязва БТА.

"Това поставя САЩ, които не провеждат изпитания, в неприемливa и неблагоприятнa позиция", добави високопоставеният служител на Държавния департамент.

