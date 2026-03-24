„Антропик“ оспорва в съда решение на Пентагона, което я обявява за риск за националната сигурност

Компанията за изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic) поиска от федерален съд в САЩ временно да блокира решение на Пентагона, с което е определена като риск за веригата за доставки, в спор, който изостря напрежението между технологичния сектор и администрацията на президента Доналд Тръмп.

Делото се разглежда във федерален съд в Калифорния от съдия Рита Лин и се възприема като ключов етап в конфликта около използването на технологии с изкуствен интелект за военни цели.

По-рано този месец „Антропик“ заведе дело срещу американското правителство с аргумента, че действията на администрацията представляват „незаконна кампания за отмъщение“, след като компанията е отказала да предостави неограничен достъп до технологията си за военни приложения.

Компанията настоява съдът да издаде спешно разпореждане, с което да спре действието на решението на Пентагона, както и на заповедта на президента Тръмп, изискваща от всички федерални служители да прекратят използването на чатбота с изкуствен интелект „Клод“ (Claude), пише БТА.

Случаят има по-широки последици за отношенията между правителството на САЩ и водещите компании в областта на изкуствения интелект, на фона на нарастващото значение на тези технологии за националната сигурност.

Съдия Лин е отправила допълнителни въпроси към страните, включително относно несъответствия между официалната директива на министъра на отбраната Пийт Хегсет, с която „Антропик“ е обявена за потенциална заплаха, и публичните му изявления по темата.

Паралелно с това компанията е завела и отделно дело във Федералния апелативен съд във Вашингтон, което подчертава значимостта на казуса за бъдещото регулиране на изкуствения интелект в САЩ.