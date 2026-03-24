Президентът на Северна Македония разговаря с президента и с премиера на Хърватия

Президентът на Северна Македония, Гордана Силяновска-Давкова, която е на официално посещение в Хърватия, днес се срещна с президента Зоран Миланович и с премиера Андрей Пленкович, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

На срещата с хърватския президент Зоран Миланович Силяновска заяви, че европейският път на Северна Македония, която стана кандидат за членство още през 2005 г., се е превърнал в маратон с непредсказуем резултат и препятствия, „които нямат основание в европейското право“.

Тя добави, че от страната ѝ се искат „странни“ неща, като например промени в конституцията, което тя нарече огромен натиск.

Цитирана от ХИНА, Силяновска заяви, че Северна Македония иска същите стандарти, които се изискват от другите страни членки, а именно критериите от Копенхаген. Няма обща политика за малцинствата или езика за Съюза, но това са въпроси, които суверенните, национални държави решават сами, подчерта Силяновска, оплаквайки се, че „това не се отнася за нас“.

Хърватският президент Зоран Миланович заяви, че македонците трябва сами да преценят кое е добро за тях. „Македония е държава и това е най-многото, което някога ще има. Членството в Европейския съюз е украшение, а държавността е най-многото, което нациите могат да имат“, заяви той на съвместната пресконференция.

Порталът Index.hr цитира думите на Зоран Миланович, че „има живот и без ЕС. И то на успешен и достоен живот. Европейският съюз е надстройка, но в никакъв случай не е сграда. Нашата къща и нашата сграда са на нашата земя, основите ни са в нея, а ЕС е добре дошло усещане, докато трае“, казва хърватският президент.

Следобяд Силяновска се срещна с министър-председателя Андрей Пленкович, който потвърди подкрепата си за Северна Македония по пътя ѝ към ЕС.

По време на разговора са били обсъдени последиците от конфликта в Близкия изток за сигурността, икономиката и енергетиката, както и сътрудничеството в рамките на НАТО. Засегнати са и въпросите, свързани с двустранното сътрудничество, по-нататъшното укрепване на партньорските отношения между двете страни, както и взаимната защита на малцинствата, която е на високо ниво.

Хърватската национална телевизия ХРТ цитира и изявлението на правителството на Хърватия, в което се казва че премиерът Андрей Пленкович е подчертал непрекъснатият растеж на търговските връзки между двете стари през последните години.