Мицотакис: Пристанището в Солун ще увеличи капацитета си с нов док

Пристанището в Солун ще увеличи капацитета си с нов шести док, заяви премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на посещение в града, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“.

Според премиера модернизирането на съоръженията ще превърне пристанището в основен регионален транзитен хъб. Пътният и железопътният достъп до пристанището също ще бъдат подобрени.

„Тази инвестиция ще увеличи капацитета и ще го превърне в пълен транзитен хъб в момент, когато страната напълно използва своето географско местоположение“, каза Мицотакис.

Според главния изпълнителен директор на пристанищната администрация Янис Царас новият док се очаква да бъде завършен след три години, като според него това ще бъде най-големият частен проект в града. По думите му така контейнерният трафик може да се утрои от 500 000 на 1,5 милиона, което ще позволи на Солун да се конкурира с други регионални пристанища.