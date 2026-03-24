Жена е убита в Северен Израел при ракетен обстрел от Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена на около 30-годишна възраст е била убита днес в Северен Израел при ракетен обстрел от Ливан, където има сблъсъци между израелските въоръжени сили и проиранската шиитска групировка „Хизбула“, предадоха АФП и БТА.

„Маген Давид Адом“ - израелският еквивалент на Червения кръст – съобщи, че жената е открита „без признаци на живот с няколко тежки наранявания“ в долината Хула. Двама души са получили леки наранявания от осколки, добави хуманитарната организация.

Малко преди това към района са били изстреляни от Ливан десетки ракети.