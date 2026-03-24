Ройтерс: Очаква се САЩ да изпратят хиляди войници в Близкия изток

Пентагонът се очаква да изпрати в Близкия изток хиляди войници от елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия на Сухопътните сили на САЩ, казаха пред Ройтерс двама американски представители. Агенцията отбелязва, че концентрацията на военни сили се провежда, въпреки че Белият дом се стреми към преговори с Иран.

Според "Уолстрийт джърнъл" става дума за приблизително 3000 военни.

Американските служители не уточниха къде точно в Близкия изток и кога ще бъдат разположени военните. Един от тях уточни, че не е вземано официално решение за изпращане на военните в Иран, но те ще засилят способностите за евентуални бъдещи операции в региона.

Разполагането на войници ще бъде в допълнение към разполагането миналата седмица на хиляди морски пехотинци и моряци на борда на десантния кораб „Боксер“, заедно с придружаващите го бойни кораби.

Очакваното разполагане на войски идва само ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи бомбардирането на ирански електроцентрали, с което заплашваше, заявявайки, че са се провели „продуктивни преговори“ с Иран. Техеран обаче отрече да са били водени каквито и да е разговори, пише БТА.

82-ра въздушнодесантна дивизия, разположена във Форт Либерти в Северна Каролина, е една от най-легендарните формирования в американските въоръжени сили. Нейната бойна бригадна група служи като глобална сила за реагиране при извънредни ситуации на армията, обучена да се мобилизира навсякъде по света за по-малко от 24 часа. Подразделението е специализирано в десантиране с парашути на вражеска или оспорвана територия с цел осигуряване на летища и установяване на плацдарм, което го превръща в сила, предназначена за бързи операции с висок риск.

Разполагането би дало на Вашингтон бързо сухопътна способност в центъра на военните действия в Персийския залив в момент, когато развитието на конфликта остава дълбоко несигурно. Макар американските официални лица да предупредиха, че преместването на войските не означава решение за нахлуване в Иран, самото присъствие на въздушно-десантна пехота на разстояние, от което може да се нанесе удар, изпраща недвусмислен сигнал към Техеран.