Зеленски: Само по-силен натиск може да убеди Русия да сложи край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски каза тази вечер след масираната руска атака срещу украински градове, че само допълнителен натиск и значителни загуби биха убедили Русия да сложи край на продължаващата вече четири години война срещу Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на вечерното му видеообръщение.

„Мащабът на тази атака ясно показва, че Русия няма реално намерение да сложи край на тази война“, заяви Зеленски, цитиран от БТА.

„Без допълнителен и силен натиск върху Русия, без осезаеми загуби за тях там, в Москва, няма да се появи желание да се отклонят от войната или да се върнат към мира“, изтъкна украинският президент.