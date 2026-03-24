Корабоплаването през Ормузкия проток продължава да е силно ограничено

Корабоплаването през Ормузкия проток остава силно ограничено, предаде ДПА, като се позова на данни на аналитичния център "Кплер" (Kpler).
През тесния морски път в Персийския залив днес са преминали само 3 кораба с включена aвтоматична идентификационна система, сочат данните, цитирани от БТА.
Говорител на индийското Министерство на пристанищата, корабоплаването и водните пътища заяви, че Иран е позволил на 2 танкера, превозващи втечнен природен газ, да преминат през протока. Ислямската република разреши преминаването на два танкера, плаващи под индийски флаг, и по-рано този месец.
Същевременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция днес не позволи на контейнеровоза "Селен" (Selen), плаващ под флага на карибската държава Сейнт Китс и Невис, да премине през Ормузкия проток.
Иранският външен министър Абас Арагчи вчера каза, че Ормузкият проток е по принцип отворен за кораби, които не са собственост на САЩ, Израел или на държави, които са техни поддръжници.
Арагчи написа в социалната мрежа "Екс" в събота, че корабните компании се колебаят да минават през протока заради опасения около покриването на щетите за военни рискове от страна на застрахователните компании.
Водният път, който е от ключово значение за международната търговия с енергийни ресурси, на практика е блокиран за голяма част от търговското корабоплаване. Контролът от страна на Иран, както и предупрежденията за мини, атаки с дронове и спирането на застраховките за военен риск направиха преминаването за западните корабни компании почти невъзможно. Стотици танкери, контейнеровози и товарни кораби остават блокирани.