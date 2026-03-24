Проучване: Химикалите, произведени от човека, са навсякъде в световния океан

Създадените от човека химикали вече са навсякъде в световния океан и присъстват в морската разтворена органична материя, пише Синхуа, позовавайки се на данните от актуално изследване.

Проучването, ръководено от Джармо-Чарлз Калински от университета „Роудс“ и Даниел Петрас от Калифорнийския университет, Ривърсайд, обхваща над 2300 проби на вода от Тихия, Атлантическия и Индийския океан и включва приноса на 30 учени от 19 институции по света.

Учените са констатирали, че докато пестицидите и лекарствата се откриват предимно край бреговете, то промишлените химикали, като пластмасови добавки, смазочни материали и почистващи вещества, присъстват и в открития океан. Близо до брега тези молекули могат да достигат до 20 процента от засечените химически сигнали, а на 20 км навътре в морето около 1 процент от химикалите все още се запазват.

„Промишлените химикали, много от които рядко се следят, са по-разпространени, отколкото предполагахме до този момент“, посочва Калински, цитиран от Синхуа. Учените предупреждават, че те могат да влияят на морските микроби и на въглеродния цикъл, но дългосрочните последици все още са неизвестни.

Изследователите подчертават, че дългосрочните, стандартизирани усилия за мониторинг на световния океан са от съществено значение за проследяване на химическите въздействия на човека и за по-добро разбиране на рисковете, свързани с морските хранителни вериги и устойчивостта на екосистемите, допълва БТА.