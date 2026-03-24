Общо 69 са жертвите след катастрофата на колумбийски военен самолет (Видео)

Общо 69 души са жертвите при катастрофата на колумбийския военен самолет, който се разби вчера малко след излитането си КАДЪР: YouTube/ Times of India

Общо 69 души са жертвите при катастрофата на колумбийския военен самолет, който се разби вчера малко след излитането си, предаде Ройтерс, позовавайки се на официално изявление на въоръжените сили на Колумбия. При инцидента са ранени 57 души.

Транспортният самолет "C-130 Херкулес", произведен от американската компания "Локхийд Мартин", е отлетял със 126 души на борда от Пуерто Легисамо и е трябвало да извърши полет до Пуерто Асис, недалече от границата с Перу. 

Ранените са хоспитализирани, се казва още в изявлението на колумбийските въоръжени сили. Тленните останки на жертвите са изпратени в Богота, където ще бъдат идентифицирани от криминалисти и ще бъдат предадени на семействата на загиналите.

Разследващите все още работят за установяване на причините за катастрофата, информира БТА. 

Общо 69 души са жертвите при катастрофата на колумбийския военен самолет, който се разби вчера малко след излитането си КАДЪР: YouTube/ Times of India

