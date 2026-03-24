Версия на МВР: Фалшиви 1,2 млн. внос от Румъния за...

Иран: Невраждебни кораби може да пресичат Ормузкия проток, ако се координират с нас

Корабоплаването през Ормузкия проток продължава да е силно ограничено СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Иран е уведомил държавите членки на Международната морска организация (ММО), че „невраждебни кораби“ могат да преминават през Ормузкия проток, ако се координират с властите на Ислямската република, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешен материал в британския в. „Файненшъл Таймс“.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран спря доставките за глобалните пазари на около една пета от световния петрол и втечнен природен газ през Ормузкия проток, припомня БТА. 

В писмо, разпространено сред членовете на ММО, Министерството на външните работи на Иран заявява, че Техеран „е предприел необходимите и пропорционални мерки, за да попречи на агресорите и техните поддръжници да експлоатират Ормузкия проток за провеждане на враждебни операции срещу Иран“, съобщи британското издание.

В писмото Техеран отбелязва, че корабите, свързани със САЩ и Израел, както и „други участници в агресията не отговарят на условията за мирно или невраждебно преминаване“.

