Израел отново обстрелва Техеран

Израелската армия съобщи тази нощ, че отново бомбардира Техеран на 26-ия ден от войната в Близкия изток, след като по-рано беше съобщено за ирански ракети, изстреляни към Израел, предаде Франс прес.

Израелската армия "е нанесла поредица от удари, насочени срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран", според изявление в официалния Телеграм профил на израелските въоръжени сили.

По-рано Израел предупреди, че Техеран е изстрелял залп от ракети към Израел, където през деня бяха ранени десетина души, припомня БТА.

"Преди малко силите за отбрана засякоха ракети, изстреляни от Иран към територията" на Израел, според изявлението в Телеграм, което добавя, че отбранителните системи са се задействали.

След алармата в Йерусалим бяха чути сирени и експлозия. Силна експлозия беше чута и над град Йерихон на Западния бряг. Службите за спешна помощ "Маген Давид Адом" съобщиха, че обстрелът не е причинил жертви. "Спасителите от МДА са оказали помощ на мъж, който е бил ранен по пътя към убежището", добавиха те.