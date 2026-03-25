Защо идва много различна криза?

Летището на Кувейт е атакувано с дронове

СНИМКА: Pixabay

Резервоар за гориво на международното летище в Кувейт се възпламени, след като беше ударен от дрон, съобщи Гражданската авиационна администрация на емирството, цитирана от Франс прес.

"Според първоначалната информация щетите са само материални и няма жертви", съобщи агенцията в Екс.

"Компетентните власти незабавно приложиха одобрените аварийни процедури, а екипите на пожарната, както и другите заинтересовани страни, се намесиха, за да се справят с пожара", според официалния говорител Абдула ар Рахджи.

Летището в Кувейт стана обект на удари на няколко пъти от началото на войната между Иран, Израел и САЩ на 28 февруари, припомня БТА. На 14 март дронове повредиха радарната система на летището, два дни след подобна атака, която причини материални щети. Резервоарите за гориво на летището вече бяха ударени от дронове на 8 март, а седмица по-рано дрон се разби в пътническия терминал, причинявайки леки наранявания и материални щети.

