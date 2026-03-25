Николай Младенов призова Съвета за сигурност на ООН да окаже натиск върху "Хамас"

Върховният представител на създадения от президента на САЩ "Съвет за мир" в ивицата Газа Николай Младенов призова страните членки на Съвета за сигурност да окажат натиск на "Хамас", за да приеме да се разоръжи, показва пост в личния му профил във Фейсбук, цитиран от БТА.

"Поисках от членовете на Съвета за сигурност две неща: да потвърдят публично, че разоръжаването е единственият път напред; единственият път към възстановяване, към изтегляне на израелските сили, към правото на палестинския народ на самоопределение и държавност. Поисках да използват цялото си влияние, за да убедят Хамас и всички фракции" да се разоръжат, при това - "без забавяне", пише Младенов.

"Всеки изгубен час носи човешка цена", подчертава българският дипломат, като говори за първата си реч пред Съвета за сигурност като представител на "Съвета за мир".

"Описах пред Съвета какво означава провалът: Газа, разделена на две. Едната част с два милиони палестинци, разрушена и без перспектива, под контрола на Хамас. Отчаяние и радикализация, без никакъв реален път към палестинска държавност", предупреждава Николай Младенов.

"Но описах и какво означава успехът. Газа, в която стоките преминават свободно през граничните пунктове. Газа, в която младите палестинци не стоят на опашка за хуманитарни дажби, а посещават университети. Газа, в която детето, родено догодина, расте в дом, а не в палатка, и се учи в училище, а не в заслон. Всичко това е постижимо", добавя представителят за Газа.

Втората фаза от плана на Тръмп за Газа предвижда разоръжаване на "Хамас", постепенно изтегляне на израелската армия и разполагане на международни сили за стабилизация на територията. Но ислямисткото движение отказва всякакво разоръжаване при условията, поставени от Израел, припомня Франс прес.

По време на заседанието на Съвета за сигурност, посветено на палестинския въпрос, заместник-специалният координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток Рамиз Алакбаров определи като "изключително тревожно" насилието на Западния бряг, което според него отбелязва ръст.

"Особено съм загрижен от увеличаването и засилването на нападенията на заселници, които понякога се извършват в близост до – или дори с подкрепата на – израелските сили за сигурност и допринасят за изселването на палестински общности", добави той.

Посланието беше предадено преди заседанието от група от девет държави, присъстващи в Съвета за сигурност (Бахрейн, Дания, Франция, Гърция, Латвия, Пакистан, Сомалия и Великобритания), които определиха като "неприемливи" "непрекъснатите и все по-насилствени нападения на израелски заселници срещу палестинското гражданско население".