Макрон призовава иранския президент да спре атаките и да започне добросъвестни преговори

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е разговарял с иранския си колега Масуд Пезешкиан и го е помолил да сложи край на атаките срещу държавите в региона, като призова страната да започне добросъвестни преговори, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Отново говорих за абсолютната необходимост да се сложи край на тези неприемливи атаки срещу страните в региона, да се запази енергийната и гражданската инфраструктура и да се възстанови свободата на корабоплаването в Ормузкия проток“, заяви Макрон в Екс, цитиран от БТА.

„Призовах Иран да се ангажира с добросъвестни преговори, за да проправи пътя към деескалация и да предостави рамка, която ще отговори на очакванията на международната общност по отношение на ядрената и балистичната програма на Иран и неговите дейности за дестабилизация на региона“, добави френският държавен глава.