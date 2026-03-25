Иранският външен министър похвали германския президент за критиките му срещу войната

Иранският външен министър Абас Арагчи похвали германския президент Франк-Валтер Щайнмайер за критиките му срещу войната, предаде ДПА.

"Заслужава поздравления президентът Щайнмайер, че осъди нарушенията срещу иранците. Тези, които ценят върховенството на закона, също трябва да изразят своето мнение", заяви Арагчи в Екс.

В реч в Берлин във вторник Щайнмайер определи конфликта като "политически катастрофална грешка" и заяви, че войната е била "ненужна, ако целта ѝ е била да спре Иран по пътя към атомната бомба", припомня БТА.

Войната срещу Иран е "в противоречие с международното право", подчерта още германският президент, добавяйки, че няма съмнение, че оправданието на Вашингтон за предстояща атака срещу САЩ не се подкрепя от фактите.

"Международното право на практика е мъртво – подтикнато от западните двойни стандарти по отношение на Газа и Украйна и мълчанието относно агресията на Израел и САЩ срещу Иран", заяви Арагчи.

Външният министър беше част от иранския екип за преговори по ядрената програма във Виена през 2015 г. като заместник-министър на външните работи. По това време той се срещна на няколко пъти със Щайнмайер, който тогава беше външен министър на Германия.

Коментарите на Щайнмайер бяха критикувани от високопоставения германски депутат Йенс Шпан, лидер на групата на консерваторите в германския парламент, който напомни, че оценката за законността на войната е от компетенциите на федералното правителство.