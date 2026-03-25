Мистериозни търговци спечелиха милиони минути преди изявлението на Тръмп за Иран

Неизвестни търговци може да са реализирали печалби за десетки милиони долари само в рамките на минути, след като са направили мащабни залози на финансовите пазари непосредствено преди изненадваща публикация на американския президент Доналд Тръмп, която повиши надеждите за мир с Иран, съобщава "Дейли мейл".

Сделките с петрол и борсови индекси са били осъществени около 15 минути преди Тръмп да съобщи в социалната си мрежа, че са проведени „продуктивни" разговори. Това предизвика остри реакции и подозрения за търговия с вътрешна информация.

По данни на пазарни анализи, активността е била необичайно висока – само за няколко минути са изтъргувани петролни контракти за около 500–600 млн. долара, малко преди изявлението на президента.

Паралелно с това са били направени залози за приблизително 1,5 млрд. долара върху индекса S&P 500. Малко след публикацията на Тръмп цените на петрола рязко спаднаха, а фондовите пазари се обърнаха нагоре.

Ако търговците са заложили на понижение на петрола, те биха могли да реализират печалба от около 60 млн. долара при спад от 10%. Аналогично, ръст от около 2% в S&P 500 би донесъл приблизително 30 млн. долара печалба.

Преди изявлението на Тръмп пазарите бяха под силен натиск – цените на петрола се повишаваха рязко, а борсите се понижаваха заради опасения от ескалация на конфликта в Близкия изток. След публикацията за евентуално споразумение, тенденцията се обърна.

Няколко часа по-късно обаче председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че „няма преговори" и обвини Тръмп в опит да манипулира финансовите и петролни пазари.

Случаят предизвика остри политически реакции. Американският сенатор Крис Мърфи коментира: „Кой стои зад това? Тръмп? Член на семейството му? Служител от Белия дом? Това е корупция – шокираща корупция."

Британският депутат Джон Глен също изрази съмнения, като подчерта, че подобни пазарни движения са „изключително необичайни" предвид времето на сделките, и призова регулаторите да започнат разследване. По думите му е „дълбоко обезпокоително", ако печалби се реализират на фона на военен конфликт.

Пазарни експерти също отбелязват, че не толкова обемът, колкото времето на сделките буди съмнения. „Трейдърите не са ясновидци – когато позиционирането се променя минути преди ключова новина, това обикновено означава, че някой действа с предварителна информация", коментират анализатори.

От Белия дом отхвърлиха обвиненията, заявявайки, че не толерират незаконно облагодетелстване чрез вътрешна информация и определиха подобни твърдения като „необосновани и безотговорни".