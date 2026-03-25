Русия: Тази нощ свалихме 389 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 389 украински дрона, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През нощта, от 23:00 часа московско време на 24 март тази година до 07:00 часа московско време на 25 март тази година дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 389 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Брянска, Смоленска, Калужка, Курска, Тверска, Орловска, Белгородска, Тулска, Псковска, Новгородска, Вологодска и Ленинградска област", както и над Московския регион, каза руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров, уточнява БТА.