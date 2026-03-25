ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Иран: САЩ преговарят само със себе си, не искаме сделка

7928
Ебрахим Золфагари Кадър: youtube

Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че Иран иска сделка за прекратяване на войната в Близкия изток, и каза, че САЩ преговарят само със себе си, предаде Асошиейтед прес.

Подполковник Ебрахим Золфагари - говорител на общото командване на иранските въоръжени сили, направи това изявление в предварително записано видео, излъчено по държавната телевизия, уточнява БТА.

"Стратегическата сила, за която говорехте, се превърна в стратегически провал", каза той. "Тези, които твърдят, че са световна суперсила, вече биха се измъкнали от тази каша, ако можеха. Не маскирайте поражението си като споразумение. Вашата ера на празни обещания приключи".

"Вътрешните ви конфликти стигнаха ли до точката, в която преговаряте със себе си?", попита още подполковникът.

Золфагари направи изявлението си малко след като администрацията на Тръмп изпрати на Иран план за прекратяване на огъня с 15 точки.

"Нашата първа и последна дума е една и съща от първия ден и няма да се промени: Някой като нас никога няма да се споразумее с някой като вас", каза Золфагари. "Нито сега, нито никога".

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви днес, че е изстрелял ракети и дронове към северната и централната част на Израел, включително Тел Авив. Удари са нанесени и по две използвани от САЩ военни бази в Кувейт, една в Бахрейн и друга в Йордания, предаде Франс прес.

По-рано кувейтските власти съобщиха за пожар - резервоар за гориво на международното летище в Кувейт се възпламени, след като беше ударен от дронове, не се съобщава за ранени.

Ебрахим Золфагари Кадър: youtube

