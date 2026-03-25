Вучич: Никога няма да се откажа от Косово и Метохия

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че никога няма да се откаже от Косово и Метохия и от своята държава Сърбия, предава РТС. Вучич направи това изявление снощи в южния сръбски град Враня по време на официалната церемония в Деня на паметта, когато в Сърбия се отбелязва годишнината от ударите на НАТО през 1999 г. срещу Съюзна република Югославия (СРЮ), предава БТА.

Вучич благодари на присъстващите на церемонията и им припомни, че това е 13-ият път, в който присъства на отбелязването на годишнината от началото на "агресията на НАТО".

„Преди 13 години се съгласих с Милорад Додик (лидера на босненските сърби), че ще отбелязваме всички важни дати заедно. Всеки 24 март, когато си мислим, че са минали толкова години и раните са заздравели, винаги се изненадваме, че не са минали и че кървят, сякаш е било вчера. Днес въпреки всичко виждаме нещата по-ясно, всяка война и насилие в света днес не са започнали вчера, те са започнали на 24 март 1999 г. И ако някой днес попита защо се нарушава международното право, завземат се територии и се разрушава суверенитетът и целостта на държавите, отговорът е, защото вие въведохте тази практика през 1999 г., когато беше даден край на международното право и светът може би дори е започнал своето самоунищожение“, каза Вучич, цитиран РТС.

По думите на Вучич церемонията снощи "не е само възпоменание за нашите цивилни и войници, които бяха убити, но и предупреждение, че случилото се на 24 март 1999 г. трябва да ни бъде урок в бъдеще".

„Лъжливо обвинявайки сърбите, че имат великосръбски претенции, след като прогониха сърбите от Краина и се разправиха със сърбите на запад от Дрина, започна войната в Косово и Метохия и разчленяването на Сърбия. Те имаха ужасно влияние върху медиите, винаги имаше такива, които бяха доброволни поданици на окупаторите, но за щастие те винаги бяха в малцинство. Наскоро научихме, че те са поискали от унгарското правителство да започне атака от север. Благодарение на нашия приятел Виктор Орбан това не се случи. И мислите, че спряха, когато беше подписано Кумановското споразумение, не спряха да ни обясняват, че (то) не е срещу сръбския народ, а срещу правителството на Милошевич“, каза сръбският президент.

Той заяви, че дори "след агресията на НАТО", "разчленяването" на страната е продължило.

„Продължи и след година, продължиха да разчленяват СРЮ, Черна гора също напусна, започнаха фалшиви преговори във Виена през 2006 г., за да могат албанците да обявят независимост през 2008 г. Нашето ръководство мълчеше, всички мълчаха и ще ви кажа защо. Чужденците винаги ми казваха „просто признай Косово и ще получиш Нобелова награда за мир“, но аз винаги гледах към бъдещето, (гледах повече) към стъпките на децата си, отколкото към предците си. Не можех да се откажа от Косово и Метохия и моята Сърбия и никога няма да го направя “, каза Александър Вучич.

По-рано през деня вчера министърът на външните работи Марко Джурич заяви, че историята е записала много събития, които са оставили траен отпечатък върху международния ред и че едно от тях със сигурност е "агресията на НАТО" срещу Съюзна република Югославия (СРЮ) на 24 март 1999 г., "извършена без одобрението на Съвета за сигурност на ООН".

Въздушните удари на Алианса срещу тогавашната Югославия започнаха на 24 март 1999 г., бяха прекратени на 11 юни същата година и сложиха край на едногодишния конфликт в Косово между режима на сръбския президент националист Слободан Милошевич и стремящите се към независимост косовски албански бойци.

Според оценки от различни източници преди 27 години вследствие на ударите на НАТО в СРЮ са убити около 2500 цивилни и около 1000 войници и полицаи, съобщават сръбските медии.

По време на войната 1998-1999 г. в тогавашната сръбска област Косово бяха убити над 10 000 цивилни, от които над 8000 албанци. Престъпленията, извършени от сръбските сили, бяха потвърдени от присъдите на Международния трибунал в Хага, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа".