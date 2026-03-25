Германски съд ще реши дали членове на "Хамас" са крили оръжие в България

Снимка: Pixabay

Съд в Берлин ще произнесе днес присъда по дело срещу четирима предполагаеми членове на ислямистката въоръжена групировка "Хамас", обвинени в създаването или ликвидирането на скривалище с оръжие в Полша, България и Дания, предаде ДПА. 

Федералната прокуратура поиска присъди от между пет до седем години затвор за мъжете, които са на възраст между 36 и 58 години, намиращи се в предварителния арест от повече от две години. Двама от тях са родени в Ливан, един е египетски гражданин, а другият е нидерландски гражданин. 

Те са обвинени в създаването на подземни скривалища с оръжие за потенциална употреба при атаки срещу израелски, еврейски или други обекти в Европа в продължение на дълъг период от време. 

В обвинителния акт са изброени възможни цели като израелското посолство в Берлин, американската военновъздушна база "Рамщайн" в германската провинция Райнланд-Пфалц и района около изоставеното летище "Темпелхоф" в Берлин, съобщава БТА. 

Мъжете отричат да са членове на "Хамас", а адвокатите им поискаха те да бъдат оправдани. 

Главният обвиняем призна, че е посетил скривалище за оръжие в България, като заяви, че посещението му е било свързано с "частна оръжейна търговия". Адвокатът му поиска присъдата му да бъде постановена съгласно германския закон за контрол върху оръжия за война, която да не надвишава срока на задържането му в предварителния арест. 

Мъжете бяха задържани през декември 2023 година. В началото на съдебния процес през февруари 2025 година прокуратурата го определи като пилотен процес. За първи път в Германия обвиняемите са изправени пред обвинения за участие като членове на "Хамас", която е определена като чуждестранна терористична организация.

