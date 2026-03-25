Гърция отбелязва националния си празник

С редица прояви в Атина и други градове на страната Гърция ще отбележи днес своя национален празник – Деня на независимостта.

Тържествата на 25 март са по повод 205-ата годишнина от началото на Гръцката революция от 1821 г. Днешният ден има двойна символика, защото съвпада с християнския празник Благовещение, отбелязва БТА.

Честванията започнаха рано сутринта с 21 церемониални оръдейни салюта от артилерийска батарея на хълма Ликавитос, съобщиха от Генералния щаб на гръцката национална отбрана. По традиция военни оркестри изпълниха химна на страната по централните улици на Атина.

В 8:00 часа (местно и българско време) се проведе церемония по издигане на знамето на Акропола, с което бе даден символичен старт на събитията за деня, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. За празника се отслужва и богослужение в митрополитската катедрала на Атина от архиепископ Йероним II.

Кулминацията на празника в столицата Атина ще бъде военен парад от 11:00 часа, който ще премине пред Гроба на незнайния войн в присъствието президента на страната Константинос Тасулас, на официални лица и граждани.

Честванията ще приключат с церемония на Акропола, също придружена от 21 оръдейни салюта от батареята на Ликавитос.

Тържества ще се проведат и в останалата част на страната. Само на остров Крит планираните паради бяха отменени заради прогнозата за лошо време с интензивни валежи в обедните часове, съобщи телевизия Скай.