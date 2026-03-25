Руски дрон удари комин на електроцентрала в Естония

Дрон, пристигнал от руското въздушно пространство, е ударил комин на електроцентралата „Аувере" в североизточна Естония рано сутринта, като няма пострадали и не са нанесени щети по електроенергийната система на страната.

Инцидентът е станал в 03:43 ч. местно време на 25 март, съобщиха от естонската служба за вътрешна сигурност. На място са изпратени сапьори, а прокуратурата е започнала разследване, пишат естонските медии.

Главният прокурор на Естония Астрид Аси заяви, че според първоначалната информация дронът не е бил насочен към страната.

„Разследването ще установи точните обстоятелства", посочи тя.

Естонските власти свързват инцидента с последиците от войната на Русия срещу Украйна, а не с умишлена атака срещу Естония.

„Това е един от ефектите от пълномащабната руска агресия. Разумно е да очакваме още подобни случаи", посочи ръководителят на службата за сигурност Марго Палосон.

Министърът на правосъдието Лийса-Ли Пакоста съобщи, че правителството ще проведе извънредно заседание по случая.

Енергийната компания Enefit Power уточни, че няма сериозни щети по централата и електроснабдяването не е засегнато.

Властите призоваха гражданите да не се приближават до отломки от дрона, тъй като те могат да съдържат експлозиви.

Съобщава се и за паднал дрон в съседна Латвия, което допълнително засилва опасенията за сигурността по източния фланг на НАТО, съобщи БГНЕС.