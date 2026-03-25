Катар спира да доставя втечнен газ на Белгия заради иранските удари

Доставките на втечнен газ от Катар за Белгия спират заради иранските удари по катарска енергийна инфраструктура, съобщиха белгийски медии. Отбелязва се, че дружеството "Катар енерджи" (Qatar Energy) е обявило форсмажор и очаква затрудненията да продължат с години.

Това решение ще засегне също Италия, Южна Корея и Китай. Катарското дружество е на второ място в света по износ на втечнен газ и по-рано този месец обяви безсрочно спиране на дейността си, отбелязват медиите. Очакванията са затрудненията да бъдат отстранени в срок от три до пет години и да засегнат 17 на сто от общия катарски износ на втечнен газ, е уточнил катарският енергиен министър Саад Шерида ал Кааби, цитиран от БТА.

Вносът от Катар съставлява 8 на сто от количествата втечнен газ за Белгия, но само 30 на сто от общото внасяно количество от това гориво в страната. По-рано тази седмица белгийското правителство съобщи, че предвижда да започне внос на втечнен газ от Норвегия. За миналата година 36 на сто от общите количества използван от Белгия газ са били осигурени от Норвегия по газопровод.