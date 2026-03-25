Death cafe е новият социален феномен, при който непознати се срещат, за да обсъждат смъртта

Все повече хора се събират в групи с непознати, за да пият чай, да хапнат торта и да разговарят за смъртта. Идеята за тези срещи, известни като "кафе на смъртта" (death cafe), възниква във Великобритания и се разпространява в над 11 000 групи в САЩ.

Всеки месец в района на Далас-Форт Уърт се организират няколко "кафета на смъртта" и срещи за подготовка за края на живота.

Не е нужно да сте на прага на смъртта, за да говорите за нея, нито да сте загубили близък човек наскоро. Участниците могат да споделят, а могат и просто да стоят и наблюдават. Всеки разговор е различен. Няма предварителна програма, но основната тема винаги е смъртта.

Групите често се ръководят от "дули на смъртта". Една от тях е Бритна Саварезе, основала Death Cafe Dallas преди повече от три години. Кафене „Union Coffee" е домакин на събитията й всеки последен вторник от месеца.

Появили са се и други подобни инициативи. Обществената библиотека в Далас също е сред домакините. Организацията Denton Area Partnership за грижи в края на живота организира първото си събитие миналото лято. А миналия месец пекарната и книжарницата „Leaves Bakery & Books" бе домакин на парти за планиране на смъртта.

Някои хора искат да се подготвят за собствената си смърт, дори ако тя им се струва далечна и неясна. Някои обсъждат подготовката за смъртта на родител. Други искат да преодолеят страха си от смъртта.

Тези събития не са групи за подкрепа при скръб, нито са предназначени за психологическо консултиране. Това са групови разговори за различните аспекти на смъртта.

„Кафетата на смъртта" привличат разнородна публика. Понякога участниците са на възраст около 20 години. Те са по-млади, отколкото Саварезе е очаквала.

Саварезе приканва всеки, интересуващ се от концепцията, просто да дойде, защото е важно да се говори за смъртта.

„Започнах да живея истински едва когато започнах да се сблъсквам със смъртта всеки ден. Търся всеки малък миг на радост, всеки малък миг на радост, без значение колко нелепо изглежда", споделя Саварезе.