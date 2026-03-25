Бившият шеф на британското разузнаване: Иран има стратегическо предимство във войната

Бившият ръководител на тайната разузнавателна служба на Великобритания МИ6 Алекс Йънгър, предупреди, че Иран може да има стратегическо предимство във войната, като е успял да превърне конфликта в глобален чрез използване на енергийни лостове. В интервю за The Economist той прави мрачна оценка на развитието на ситуацията.

По думите му, Техеран е осъзнал ключовото значение на „енергийната война" и е използвал това като инструмент за разширяване на влиянието си отвъд регионалните рамки. Според Йънгър, този подход е позволил на страната да окаже въздействие върху световните пазари и да въвлече по-широк кръг международни участници в конфликта.

Изявлението идва на фона на продължаващите преговори между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Въпреки дипломатическите усилия, изходът от конфликта остава неясен, а оценките на експерти като Йънгър подчертават сложността и глобалните измерения на кризата.

Бившият шеф на британското разузнаване предупреждава, че дори при евентуално споразумение, последствията от конфликта ще продължат да се усещат дълго време, особено в сферата на енергийната сигурност и геополитическия баланс.